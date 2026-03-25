Pide Canaco perfiles sólidos rumbo a elecciones de 2027, más allá de encuestas

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Alejandro Lazzarotto, consideró que los aspirantes a candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 deberán cumplir con un perfil bien definido antes de participar en las encuestas que realizarán los partidos políticos como método de selección.

Al ser cuestionado sobre el uso de encuestas por parte de partidos como el PAN y Morena, señaló que es necesario que exista un filtro previo en el que se establezcan claramente las cualidades y capacidades que deben tener quienes busquen cargos como la gubernatura o alcaldías.

“Hoy los votantes no vemos partidos, ahora exigimos buenos perfiles que nos ayuden a todos los sectores de la localidad. Los partidos recibirán presupuesto para sus campañas y esperamos ver propuestas, preparación y oferta más allá de si son PAN, PRI o Morena”, expresó.

Cabe recordar que durante el fin de semana, el Partido Acción Nacional dio a conocer que sus candidatos serán elegidos mediante encuestas, no como una reacción a Morena, sino como un mecanismo que consideran tradicional y democrático.