Lo amarran a poste y dejan mensaje contra vendedores de drogas en Anáhuac

Un hombre fue localizado durante la madrugada de este miércoles en Anáhuac, atado a un poste y con una cartulina con un mensaje de amenazas a vendedores de drogas. Esto luego de haber sido presuntamente privado de la libertad.

El reporte fue atendido a las 02:50 horas en el cruce de avenida Ejido y calle 2ª, donde elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la comandancia local, encontraron a un masculino con el rostro cubierto, amarrado con alambre y cinta adhesiva. A un costado se localizó una cartulina con un mensaje de amenaza.

De manera extraoficial trascendió que el mensaje advierte represalias a vendedores y consumidores de “cristal”.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los hechos ocurrieron horas antes, cuando al llegar a su domicilio fue interceptado por varias personas con el rostro cubierto, quienes lo privaron de la libertad junto con otras cuatro personas. Indicó que posteriormente fueron trasladados a otro lugar donde fueron amarrados; sin embargo, los demás lograron escapar, quedando él en el sitio donde finalmente fue localizado.

El hombre presentaba una herida cortante de aproximadamente 10 centímetros en la cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes, mientras que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios.