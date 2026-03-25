Atiende Gobierno Municipal solicitud de limpieza en vivienda

Con el objetivo de brindar apoyo a la ciudadanía que lo necesita, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizó labores de limpieza en una vivienda que sufrió un incendio en la colonia Junta de los Ríos.

Lo anterior, tras recibir la solicitud por parte del ciudadano, Alejandro Guerra, a quien se le brindó el retiro de escombro y pertenencias dañadas por el fuego que se registró en su domicilio.

Ante esto, el señor Guerra, expresó su agradecimiento a la administración municipal por haber actuado de forma casi inmediata y destacó la importancia del apoyo brindado en esos momentos tan complicados.

“En verdad yo no soy partidista, yo no tengo colores, pero hay que reconocer que el alcalde Marco Bonilla ha actuado en beneficio de nosotros y ha trabajado, agradezco mucho la atención”, acotó.

Es importante mencionar que este tipo de acciones se analiza en lo individual una vez recibida la solitud hecha por la ciudadanía y una vez detectadas se programan para su eventual atención.