Identifican a hombre que amarraron y golpearon en Anahuac

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, lleva a cabo las investigaciones en torno a la localización de un hombre golpeado y amarrado a un poste de luz en el exterior de una tienda de conveniencia en el seccional de Anáhuac, municipio de Cuauhtémoc.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación que acudieron al establecimiento ubicado en las calles Ejido y Segunda, tuvieron a la vista a un masculino con vida, quien se identificó como Erick Osvaldo C. R., de 40 años de edad.

En el mismo lugar, sobre el suelo fue localizada una cartulina con letras en color negro en la que se lee un mensaje que hace alusión a los vendedores y consumidores de cristal.

La persona fue trasladada a las instalaciones de Fiscalía para escucharlo en declaración así como conocer el estado físico y mental en el que se encuentra.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.