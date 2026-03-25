Los demócratas arrebatan el escaño estatal de Florida que incluye la residencia de Trump en Mar-a-Lago.

BBC

Kayla Epstein

Se prevé que los demócratas ganen una elección especial para un distrito legislativo de Florida que incluye la residencia de Donald Trump, Mar-a-Lago, en Palm Beach, lo que supone otra sorpresa en el propio territorio del presidente.

La demócrata Emily Gregory, candidata por primera vez, derrotó al republicano Jon Maples, respaldado por Trump, en la contienda por el escaño vacante del Distrito 87 de la Cámara de Representantes estatal de Florida.

El resultado supone un cambio con respecto a 2024, cuando un republicano ganó el distrito por 19 puntos porcentuales.

Los demócratas han obtenido buenos resultados en las elecciones especiales durante el segundo mandato de Trump, y la victoria de Gregory podría indicar un impulso para el partido de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de este año.

“Cuando comencé con esto hace nueve meses, obviamente pensé que era posible”, dijo Gregory a MSNBC el martes por la noche.

“Puede que haya hecho algunos cálculos complicados para decidir que esta era una oportunidad de negocio, pero lo era”, añadió después. “Y lo hicimos. Así que mis cálculos funcionaron”.

Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, celebró la victoria en la X, diciendo que los votantes habían “enviado un mensaje”.

“Si los demócratas pueden ganar en el territorio de Trump, sin duda podemos ganar en cualquier parte del país. ¡Adelante hacia noviembre!”, escribió Martin.

El propio Trump respaldó a Maples, apoyándolo en una publicación de Truth Social e instando a los “grandes patriotas” a votar en las elecciones especiales.

El congresista republicano Byron Donalds, que ahora se postula para gobernador de Florida, grabó un video en el que Maples respaldaba a la candidatura e instaba a los votantes a elegirlo.

Los demócratas han arrebatado varios escaños en la Cámara de Representantes estatal en elecciones especiales desde que Trump asumió el cargo a principios de 2025.

Las elecciones de mitad de mandato están programadas para noviembre e incluirán contiendas para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un tercio del Senado de los Estados Unidos y múltiples elecciones para gobernadores y legislaturas estatales.

Estas elecciones, que suelen celebrarse a mitad del mandato presidencial, pueden servir como referéndum sobre el estado de ánimo del país y la fuerza del partido del presidente.