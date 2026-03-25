“No llamen a su derrota un acuerdo”: Irán niega diálogo con EE. UU. y advierte que vigila envío de tropas a Medio Oriente.

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Pese a las declaraciones de la Administración de Donald Trump, este miércoles 25 de marzo tanto la Guardia Revolucionaria de Irán como el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguraron que actualmente no hay conversaciones de ningún tipo con EE. UU. para terminar la guerra. Sin embargo, Washington impulsa esa vía: funcionarios de Pakistán, país que se ofrece como mediador, aseguraron que entregaron a Teherán una propuesta de Estados Unidos de 15 puntos para poner fin a la guerra. Entretanto, continúan los ataques aéreos entre las partes involucradas.

Lo esencial:

Irán niega conversaciones actuales con EE. UU. y vuelve a atacar “objetivos” de EE. UU. en países del Golfo.

Funcionarios de Pakistán afirman que entregaron a Teherán una propuesta de 15 puntos trazada por la Administración Trump para negociar una salida de la guerra.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que sus fuerzas vigilan el despliegue de tropas adicionales de EE. UU. en la región.

Al menos nueve muertos en Líbano por ataques israelíes, mientras el Ejército de Benjamin Netanyahu mantiene las embestidas contra Irán.

Teherán vuelve a atacar “objetivos” de EE. UU. en el Golfo.

A continuación, las principales noticias de este miércoles 25 de marzo en torno a la guerra de Israel y EE. UU. contra Irán, que escala los ataques de represalia en Medio Oriente:

“No llamen a su derrota un acuerdo”: Irán se mofa de afirmaciones de Trump sobre conversaciones en curso

“Negociando entre ustedes mismos (…) No llamen a su derrota un acuerdo”, declaró este miércoles el vocero de las Fuerzas Armadas iraníes, Ebrahim Zolfaghari.

Irán vuelve a atacar “objetivos” de EE. UU. en el Golfo

Al tiempo que se baraja la posibilidad de conversaciones, según lo afirmado por EE. UU. y funcionarios paquistaníes, Irán lanzó este miércoles nuevos ataques contra Israel y los países árabes del Golfo, incluyendo un ataque que provocó un gran incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Irán también continuó siendo blanco de ataques.

Irán recibió propuesta de plan de 15 puntos de EE. UU. para terminar la guerra: funcionarios paquistaníes

Irán recibió un plan estadounidense para detener la guerra en Medio Oriente, según informaron este miércoles 25 de marzo dos funcionarios de Pakistán, país que asegura que entregó la propuesta a Teherán.

La República Islámica no ha confirmado la recepción del plan y rechazó públicamente la iniciativa diplomática.

Los funcionarios paquistaníes describieron la propuesta de 15 puntos en términos generales, indicando que abordaba el levantamiento de sanciones, la desmantelación del programa nuclear iraní, la limitación de misiles y la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

Un funcionario egipcio involucrado en las gestiones de mediación añadió que la propuesta incluye restricciones al apoyo de Irán a grupos armados. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, con la agencia de noticias AP, para comentar detalles aún no publicados.

Irán niega que actualmente haya conversaciones con EE. UU.

El mando unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, una entidad dominada por la Guardia Revolucionaria Islámica, desestimó las declaraciones del presidente estadounidense. Un portavoz enfatizó este miércoles 25 de marzo que Teherán “nunca podrá llegar a un acuerdo” con Washington.

Donald Trump afirmó previamente que Estados Unidos estaba dialogando con “las personas adecuadas” en Irán para alcanzar un acuerdo.

“Irán ha tenido una muy mala experiencia con la diplomacia estadounidense”, declaró Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, en una entrevista con ‘India Today’.

A la negativa de que existan relaciones en curso con el Gobierno de Donald Trump se sumó en las últimas horas el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam.