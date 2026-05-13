Sheinbaum desmiente reporte de CNN sobre CIA en México

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como una nota sensacionalista la publicación de CNN que señala la operación de agentes de la CIA en México para asesinar a miembros de cárteles de la droga de medio rango y no levantar sospechas, como el caso de la explosión de una camioneta cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde murió Francisco Beltrán, alias ‘El Payín’.

“Publica una nota sensacionalista, cuyo objetivo es decir que hay agentes de la CIA operando en territorio nacional, inclusive para eliminar a una persona. Imagínense el tamaño de la construcción de una nota”, comentó.

Agregó que otra de las intenciones de la información es normalizar lo que ocurrió en Chihuahua, pero ese hecho “no es algo normal, es una violación a la ley”.

“Falso (que haya agentes de la CIA operando en territorio nacional). Solamente son los que están acreditados por el gobierno de Estados Unidos para realizar tareas que están perfectamente determinadas por la ley de seguridad nacional”, sentenció.