“Más importante que el cargo que algún día ocupen será la persona en la que se conviertan” Santiago De la Peña

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, impartió la conferencia “Servir con propósito cambia realidades” a estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en el Auditorio “Fernando Aguilera Baca”.

Durante su intervención, exhortó a las y los estudiantes a recuperar la confianza en las instituciones y a comprender el servicio público desde una visión profundamente humana, en la que cada decisión impacta directamente en la vida de las personas.

“Servir no es solo ocupar un cargo, es entender para quién hacemos las cosas”, afirmó.

De la Peña subrayó la importancia de actuar con integridad, tomar decisiones responsables y asumir que el servicio público trasciende los puestos. Destacó que detrás de cada resolución de gobierno existen personas y familias, por lo que la sensibilidad y el compromiso social deben mantenerse como principios permanentes.

Asimismo, llamó a las y los estudiantes a formarse no solo como profesionistas, sino como personas íntegras, conscientes del papel que habrán de desempeñar en el desarrollo de Chihuahua y del país.

“Más importante que el cargo que algún día ocupen será la persona en la que se conviertan”, concluyó.