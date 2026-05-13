Cruz tendrá que responder a la autoridad: PAN

El PAN Estatal y Municipal de Juárez anunciaron denuncias contra el alcalde juarense por presunto abandono de funciones, desvío de recursos públicos y uso político de la estructura municipal.Ciudad Juárez, Chih.-

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, y el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Juárez, Ulises Pacheco, anunciaron que presentarán diversas denuncias contra el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presuntas irregularidades relacionadas con abandono de funciones, desvío de recursos públicos y uso indebido de la estructura gubernamental con fines partidistas.

Durante una rueda de prensa realizada en Ciudad Juárez, acompañados por la diputada local Xóchitl Contreras y la secretaria general del comité municipal, Guillermina Navarro, la dirigencia panista acusó al alcalde juarense de utilizar recursos públicos y tiempo laboral para participar en actividades partidistas de Morena.

Daniela Álvarez señaló que el alcalde acudió a un evento político en horario laboral y utilizando vehículos oficiales, escoltas y personal de comunicación social del municipio.

“Ya estuvo bueno de que el alcalde de la corrupción siga saqueando Ciudad Juárez para sus intereses personales. Tendrá que responder ante las autoridades”, declaró.

Asimismo, la dirigente estatal cuestionó el financiamiento detrás de los llamados “Compas de Cruz” y recordó que el pasado 12 de mayo se publicó una columna nacional de Mario Maldonado en El Universal donde se mencionan presuntas investigaciones de autoridades estadounidenses relacionadas con Cruz Pérez Cuéllar y posibles vínculos con el crimen organizado.

Por su parte, Ulises Pacheco informó que el PAN presentará tres denuncias formales contra el alcalde juarense:*

Una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por presunto abandono de funciones.*

Una denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control por presunto desvío de recursos públicos.*

Una queja ante el Instituto Estatal Electoral por el uso de recursos públicos en actividades partidistas.Además, señaló que existen evidencias del uso de chats oficiales del municipio para convocatorias relacionadas con actividades políticas de Morena.

El dirigente municipal también informó sobre denuncias presentadas en la Ciudad de México contra la delegada del Bienestar, Mayra Chávez, por presunto uso político de programas y recursos públicos, así como contra el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Mario Macario Ruiz Grijalva, por presunta utilización de infraestructura pública para movilización política.

En su intervención, la diputada Xóchitl Contreras acusó a Morena de intentar desviar la atención de los señalamientos relacionados con gobernadores y actores políticos ligados al crimen organizado.“Quieren distraer a los ciudadanos mientras protegen narcogobernadores.

Chihuahua no va a permitir que Morena utilice las instituciones para sus intereses políticos”, expresó.

La legisladora también afirmó que el gobierno municipal mantiene abandonada a Ciudad Juárez mientras el alcalde concentra sus esfuerzos en actividades político-electorales rumbo al 2027.

Finalmente, la dirigencia panista reiteró que continuará presentando denuncias y acompañando las exigencias ciudadanas para defender a las familias juarenses, garantizar la seguridad y evitar el uso indebido de recursos públicos.