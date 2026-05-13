Garantiza Maru libertad de expresión ante marcha

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, se pronunció sobre la marcha convocada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para el próximo sábado y aseguró que en la entidad se respeta plenamente la libertad de expresión y la legalidad.

Al ser cuestionada sobre la movilización anunciada por integrantes del partido guinda, la mandataria estatal afirmó que su gobierno garantiza el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

“Adelante; Chihuahua es un estado, un municipio donde se permite la libertad de expresión, la libertad, la legalidad. Estamos apegados a esa garantía”, declaró.

Campos Galván recordó además que su postura respecto a las investigaciones relacionadas con el narcolaboratorio y la presunta participación de agentes extranjeros ya fue fijada el pasado martes 12 de mayo, cuando instruyó a las autoridades correspondientes a actuar “caiga quien caiga”.

Actualmente, las investigaciones sobre los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril son desarrolladas por una Unidad Especializada creada por el Gobierno del Estado para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con las primeras indagatorias, en los operativos habrían participado agentes estadounidenses, situación de la que tuvo conocimiento la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas.

Morena anunció la movilización con el objetivo de exigir juicio político y defender la soberanía nacional tras los acontecimientos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio.

La gobernadora reiteró que su administración mantiene el compromiso con la legalidad y con el desarrollo transparente de las investigaciones para esclarecer el caso.