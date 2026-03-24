Invita Secretaría de Hacienda a aprovechar descuentos de revalidación de marzo.

La Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado invita a las y los propietarios de automóviles, a aprovechar los descuentos de revalidación vehicular correspondientes al mes de marzo.

El costo del trámite para modelos de 2021 a 2027 es de 2 mil 427 pesos, de 2016 a 2020 es de 2 mil 374, para unidades de 2011 a 2015 es de 2 mil 170 y los de 2006 a 2010 pagarán 2 mil 017 pesos.

Para automóviles de 2001 a 2005 es de mil 864, de 1996 a 2000 es de mil 762 y de 1995 anteriores, es de mil 558.

La revalidación vehicular se puede pagar en las oficinas de las recaudaciones de Rentas, de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas, en las ciudades de Chihuahua y Juárez. En el resto del estado la atención es de 9:00 a 15:00 horas.

Los sábados se puede pagar en el módulo de Galerías Tec, en Ciudad Juárez y en la capital, en los módulos Mirador y Libra (Tránsito). Ambas sedes estarán abiertas de 9:00 a 14:00 horas.

También están disponibles los medios alternos, como el mensaje vía WhatsApp al (614) 372 17 00, en los quioscos de pago o a través de la página web: ipagos.gob.mx, donde, con el número de placa, se puede generar una referencia para pagar en bancos, tiendas de autoservicio o en sucursales Oxxo.

Los contribuyentes con adeudos anteriores y cuyo monto supere los 10 mil pesos, pueden acercarse a cualquier módulo de Recaudación de Rentas, donde, con el pago del 20 por ciento del importe total, pueden realizar un convenio de pago para liquidarlo mensualmente.

Además sigue vigente el programa de baja de placas por 500 pesos, que puede realizarse en los casos en que se vendió la unidad y no se realizó el cambio de propietario, o cuando el vehículo ya no está en circulación.