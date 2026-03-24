Presenta Gobierno del Estado operativo interinstitucional “Semana Santa Segura 2026”.

La Coordinación Estatal de Protección Civil, así como las secretarías de Seguridad Pública, Salud y Turismo, trabajarán en colaboración para garantizar la integridad de familias y visitantes

El Gobierno del Estado presentó el operativo “Semana Santa Segura 2026”, que tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los chihuahuenses y de los turistas durante el próximo periodo vacacional.

El despliegue prioriza la vigilancia en puntos de alta afluencia y zonas de riesgo, donde la prevención se establece como eje central para evitar accidentes.

Luis Corral Torresdey, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que el personal de la dependencia, con el apoyo de funcionarios municipales realizará recorridos para verificar que los centros recreativos cumplan con las medidas de seguridad.

Para prevenir percances, pidió a la población evitar el ingreso a presas, ríos o canales, además de no encender fogatas en espacios naturales.

César Komaba, subsecretario de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dijo por su parte que el operativo que implementará la corporación incluye puntos de auxilio en carreteras.

Reiteró que se mantiene la política de cero tolerancia al consumo de alcohol al conducir, y llamó a respetar los límites de velocidad, así como a revisar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de salir a carretera.

En su participación, Germán Orrantia, director de Promoción Turística, destacó que se espera una alta afluencia de visitantes y subrayó que la coordinación entre dependencias, garantizará una experiencia segura.

En materia de salud, Miguel Osuna, director del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), dio a conocer que el sistema estatal se mantiene en alerta con ambulancias y personal especializado en puntos estratégicos.

Recomendó además a los padres de familia, reforzar la supervisión de los menores de edad, al acudir a los centros recreativos y mientras permanecen en el hogar.

Recordó que para reportar cualquier incidente, se encuentra disponible la línea de emergencias 9-1-1, que opera las 24 horas.