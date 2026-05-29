Revisa Sindicatura programa Mi Beca Chihuahua Deporte

Realiza Sindicatura revisión del programa Mi Beca Chihuahua Deporte 2026La Sindicatura Municipal de Chihuahua continúa con la revisión del programa “Mi Beca Chihuahua Deporte 2026”, con el objetivo de verificar el adecuado desarrollo del proceso y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en beneficio de las y los deportistas del municipio.

Este programa representa un estímulo económico dirigido a fortalecer la actividad deportiva organizada en la capital del estado, además de reconocer el esfuerzo, desempeño y resultados obtenidos durante el año 2025.

La Síndica municipal, Olivia Franco, destacó la importancia de mantener una supervisión constante para verificar la transparencia y correcta aplicación de los apoyos.“Desde la Sindicatura damos seguimiento puntual a este programa porque sabemos que el deporte transforma vidas y genera oportunidades para niñas, niños, jóvenes y atletas que representan con orgullo a Chihuahua”, expresó.Asimismo, señaló que la revisión busca asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.

“Es importante verificar que cada etapa del proceso se realice con orden y apego a los lineamientos, siempre pensando en las y los deportistas del municipio”, agregó.La convocatoria está dirigida a deportistas amateur, entrenadores, comités deportivos municipales y promotores deportivos, con la finalidad de impulsar una práctica deportiva de calidad en diferentes disciplinas.

El programa contempla diversas categorías, entre ellas deportistas menores y mayores de 18 años, deporte adaptado, alto rendimiento, entrenadores, galardonados con el Premio Teporaca 2025, promotores deportivos y comités deportivos municipales, ampliando así el alcance de los apoyos.

En total, mil 32 chihuahuenses fueron beneficiados en las distintas categorías contempladas dentro del programa, ampliando así el alcance de este respaldo al desarrollo deportivo del municipio.