Morena sigue sin responder por error jurídico: Santiago

El secretario general de Gobierno del Estado, Santiago De la Peña, aseguró que hasta el momento no existe una notificación oficial relacionada con la demanda de juicio político promovida por el Grupo Parlamentario de Morena en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

De acuerdo con el funcionario estatal, la solicitud presentada por la bancada morenista contiene referencias a una norma jurídica que fue derogada y abrogada desde el año 2018, situación que calificó como un error importante dentro del planteamiento legal.

De la Peña señaló que, pese a que el tema fue presentado desde hace varios días ante el Congreso de la Unión, hasta ahora Morena no ha emitido una respuesta respecto a las observaciones realizadas sobre la validez de la ley citada.

El secretario indicó que el uso de disposiciones ya sin vigencia genera dudas sobre la solidez jurídica de algunos argumentos expuestos durante el debate legislativo, por lo que insistió en la necesidad de revisar cuidadosamente las fuentes legales utilizadas por los diputados.

Asimismo, remarcó la importancia de verificar la actualización de las normas aplicables en el análisis de iniciativas y procedimientos políticos, con el objetivo de evitar errores que puedan afectar el desarrollo de los asuntos públicos.La controversia surge en medio de la tensión política entre el Gobierno del Estado y legisladores de Morena, quienes impulsaron el juicio político contra la mandataria estatal.