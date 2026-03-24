Llama Estado a prevenir la tuberculosis.

La Secretaría de Salud recomienda la vacunación como la principal defensa

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, hizo un llamado a la población para prevenir la tuberculosis, trastorno que es curable si se detecta a tiempo.

En el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, que se conmemora cada 24 de marzo, la Secretaría de Salud (SS) informó que dicho padecimiento es de origen infectocontagioso causado por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, y entre el 90 y 95 por ciento de los casos afecta a los pulmones.

Gumaro Barrios, subdirector de Epidemiología de la SS, indicó que la transmisión se da mediante contacto estrecho y prolongado con una persona enferma a través de gotitas respiratorias que se expulsan al toser o estornudar, en tanto que el principal síntoma es la tos persistente por más de 14 días.

A lo anterior se suman otros signos como pérdida de peso, falta de apetito, fiebre y sudoración nocturna.

Barrios explicó que la aplicación de la vacuna BCG en recién nacidos es la primera y más importante barrera de protección contra las formas graves de tuberculosis, por lo que, se exhorta a madres, padres y personas cuidadoras a asegurar que niñas y niños reciban el biológico como parte esencial de su esquema básico.

Además, reiteró que cualquier persona con tos crónica debe acudir de inmediato a su unidad médica para practicarse los estudios correspondientes, que permitan la detección y tratamiento oportuno.

Al corte de la semana epidemiológica 11 del 2026, en la entidad se tienen confirmados 209 casos de tuberculosis y 18 defunciones, cifra menor al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 226 casos y 30 fallecimientos.

Cabe destacar que el tratamiento contra la tuberculosis es gratuito en las instituciones públicas, y es indispensable completarlo de manera ininterrumpida para evitar complicaciones y resistencia a los medicamentos.

Adicionalmente, se recomienda mantener una adecuada ventilación en los espacios habitados, especialmente cuando existe algún paciente con síntomas respiratorios.