Invita SDR a productores agroindustriales a participar en la elaboración de un recetario de platillos chihuahuenses.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invita a productores agroindustriales a registrar sus productos, para formar parte de un recetario que contendrá varios de los platillos que forman parte de la gastronomía chihuahuense.

La iniciativa se realiza en colaboración con el Instituto Superior de Artes Gastronómicas

(ISAG), cuyos chefs estarán a cargo de la elaboración de las recetas, en las que se pueden incluir propuestas gourmet.

Erika Urrutia, jefa de Comercialización de la Dirección de Agronegocios de la SDR, explicó que este proyecto impulsa la difusión y el valor agregado de los productos chihuahuenses.

Detalló que la convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de marzo, que es la fecha límite para que las y los interesados registren sus productos. Posteriormente, se prevé que la elaboración de las primeras recetas inicie a mediados de abril.

Se desarrollarán 28 recetas que serán publicadas y distribuidas a lo largo del año, en las ediciones de la revista de la SDR.

Las y los interesados registrarse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN1yuJL71KfQPtGn39KL-ZBvCpSL2alZqMk0NltibYZ05_tw/viewform.

Para mayor información acudir a la Dirección de Agronegocios de la SDR o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12591, 12580 y 17707, en horario de oficina.