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Gracias al programa Infraestructura Educativa, alumnos de la Primaria “Pedro Leal” cuentan con mejores instalaciones.

La redaccióndestacadoinfraestructura educativainstalacionespedro leal

-Benefician a 182 estudiantes con esta obra de infraestructura.

HEl Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, da resultados con el programa Infraestructura Educativa, al impulsar acciones que benefician directamente a la comunidad educativa de la Escuela Primaria “Pedro Leal”, mediante la mejora de sus instalaciones.

La comunidad educativa está agradecida por estas acciones que contribuyen a mejorar su entorno escolar. Se entregó la instalación de malla sombra y trabajos de pintura en el plantel educativo, beneficiando a 182 alumnas, alumnos y docentes, con el objetivo de brindar espacios más seguros, dignos y adecuados para el aprendizaje.

La maestra Yolanda Ramírez, quien desde hace 11 años da clases en dicho plantel menciona: “cuando llegué a esta escuela no teníamos malla sombra, no teníamos domo, el clima no nos ayuda mucho, cada año los aironazos nos lo tumbaba y también por el sol; los alumnos están muy contentos por que antes era el juego, las actividades bajo el sol y no había algún lugar donde los niños pudieran disfrutar del recreo; quiero agradecer al presidente, al licenciado Marco Bonilla, nos ha apoyado muchísimo en cuanto a la infraestructura y el apoyo a los maestros”.

Asimismo, se destaca que previamente se realizó la construcción de un domo, así como la impermeabilización de aulas y baños en el año 2023.

La obra tuvo una inversión de 68 mil 440 pesos de la cual el municipio aportó 66 mil 386 pesos y la escuela 2 mil 053 pesos, resultado del trabajo en equipo entre autoridades y comunidad escolar para optimizar recursos y mejorar las condiciones del plantel.

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