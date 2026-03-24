Mejora Policía Municipal visibilidad y seguridad en parabuses de la avenida Equus.

Acciones que benefician a más de 9 mil personas con espacios más seguros y vigilados.

Elementos del grupo “Siempre Acompañadas” de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) realizaron trabajos de rehabilitación y pintura en parabuses ubicados sobre la avenida Equus, en la zona oriente de la ciudad, con el objetivo de fortalecer entornos más seguros para las y los usuarios.

En total, fueron intervenidos cuatro parabuses, los cuales fueron pintados en color morado y recubiertos con microesfera reflejante, lo que permite mayor visibilidad durante los recorridos de vigilancia, especialmente en horarios de poca luz.

Estas acciones benefician a más de 9 mil personas que habitan en los alrededores de esta ruta, principalmente trabajadoras y trabajadores que utilizan el transporte público.

Como parte del programa “Siempre Acompañadas”, se implementan patrullajes adicionales desde las 5:00 de la mañana y a partir de las 11:00 de la noche, durante varias horas, para reforzar la seguridad en horarios de entrada y salida, especialmente en zonas con alta concentración de personal de la industria manufacturera.

Además, este esquema se coordina con otras dependencias municipales para mantener los espacios limpios, iluminados y en condiciones adecuadas, y se complementa con ciberpatrullaje a través de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), así como con la instalación de tótems equipados con cámaras de videovigilancia y botón de pánico.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir construyendo espacios públicos más seguros, donde la ciudadanía pueda trasladarse con mayor tranquilidad.