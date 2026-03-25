Portaaviones de EE.U.U. navega frente a costas mexicanas… y reabre debate sobre soberanía y seguridad.

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Por Alejandro Granados

El portaaviones estadounidense USS Nimitz, acompañado por buques de la Cuarta Flota de la Marina americana.

La presencia del portaaviones USS Nimitz en aguas del Pacífico mexicano encendió el foco en materia de seguridad regional, al formar parte de maniobras navales de Estados Unidos que buscan fortalecer la cooperación bilateral frente a amenazas como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

El portaaviones estadounidense USS Nimitz, acompañado por buques de la Cuarta Flota de la Marina de Estados Unidos, realiza operaciones de navegación y maniobras frente a la costa del Pacífico mexicano, como parte de actividades de cooperación internacional en materia de seguridad.

En esta fotografía, proporcionada por la Marina de Guerra de Estados Unidos, un F/A-18 Super Hornet se prepara para despegar de la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Theodore Roosevelt, el 5 de julio de 2024, en el Mar de China Meridi AP (Seaman Aaron Haro Gonzalez/AP)

De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos en México, estas acciones forman parte de una estrategia conjunta que busca reforzar la colaboración entre ambos países ante amenazas comunes como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y la trata de personas.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, señaló que la presencia del Nimitz refleja una relación bilateral basada en la confianza y el trabajo coordinado entre gobiernos.

“Esta visita subraya la colaboración continua entre nuestros países y demuestra un compromiso firme con la seguridad y la estabilidad del hemisferio”, indicó en un comunicado.

USS Nimitz: Strengthening U.S.–Mexico Cooperation and Partnerships Across the Regionhttps://t.co/aDzBGldaGD pic.twitter.com/1Dbfv1TSh7— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 25, 2026

Operaciones y cooperación militar

El USS Nimitz, con más de cinco décadas de servicio en misiones internacionales, participa en actividades que incluyen maniobras navales, visitas a puertos y ejercicios de cooperación con distintos países.

Como parte de estas acciones, representantes de las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de México realizaron una visita a bordo del portaaviones, junto con el embajador estadounidense.

Las autoridades destacaron que este tipo de ejercicios permite fortalecer la coordinación operativa y el intercambio de capacidades entre fuerzas armadas.

portaaviones USS Nimitz (����二�/YNA)

Seguridad regional, eje central

La Embajada de Estados Unidos enfatizó que estas actividades responden a un enfoque de seguridad compartida en la región, impulsado por ambos gobiernos.

En este contexto, el diplomático afirmó que la cooperación busca cerrar espacios a la operación de grupos criminales.

“Juntos somos más fuertes y los criminales no tendrán dónde esconderse. Ni por tierra, ni por aire, ni por mar”, expresó Johnson.