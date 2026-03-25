Exhorta Ismael Pérez Pavía al Senado a incluir medidas contra el crimen organizado en la reforma electoral.

• Propone que se anulen elecciones cuando haya financiamiento ilícito y se refuerce la fiscalización en campañas

Chihuahua, Chih.- En el Congreso del Estado se presentó un Punto de Acuerdo para exhortar al Senado de la República a incorporar medidas contra la intervención del crimen organizado en la discusión de la reforma electoral conocida como “Plan B”. La propuesta fue impulsada por el diputado del PAN, Ismael Pérez Pavía, quien planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en los procesos electorales.

El legislador explicó que la reforma electoral no incluye acciones suficientes para frenar el financiamiento ilícito en campañas, pese al contexto de violencia política en el país. Señaló que en 2024 se registraron más de 23 candidatos asesinados y al menos 51 funcionarios víctimas de violencia, mientras que en el primer trimestre de 2025 se reportaron 50 políticos asesinados en distintas regiones del país.

Pérez Pavía indicó que la propuesta busca establecer la nulidad de elecciones cuando se compruebe la participación del crimen organizado, así como fortalecer la fiscalización de recursos en campañas. “No podemos permitir que el dinero ilícito siga decidiendo quién compite y quién gana. La democracia debe protegerse con reglas claras y con instituciones fuertes”, afirmó el diputado.

El diputado agregó que también se plantea que el Senado privilegie el diálogo entre fuerzas políticas y refuerce a las instituciones electorales encargadas de garantizar la legalidad de los procesos. Señaló que el objetivo es evitar cambios que debiliten el sistema electoral y asegurar condiciones equitativas para la competencia política en el país.