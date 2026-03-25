Katya Echazarreta es un ejemplo de liderazgo y de abrir camino para las mujeres: Marco Bonilla.

—Expone la primera mujer astronauta mexicana su experiencia de vida ante jóvenes de bachillerato y universidades.

El alcalde Marco Bonilla destacó que la trayectoria de Katya Echazarreta representa un ejemplo de liderazgo e inspiración para las nuevas generaciones, al abrir camino para que más mujeres puedan alcanzar sus sueños, durante la conferencia “Espacio Sin Límites” impartida en el gimnasio Rodrigo M. Queveo ante estudiantes de nivel medio superior y superior.

Durante su mensaje, el edil subrayó que el avance de las mujeres tiene un impacto directo en toda la sociedad: “Cuando una mujer avanza, avanza todo el entorno. Avanza la familia, avanza la ciudad, avanza el Estado completo. Si la mujer avanza, avanza Chihuahua”, expresó. Asimismo, enfatizó que el mes de marzo debe traducirse en acciones concretas en favor de los derechos de las mujeres, más allá de la conmemoración.

Marco Bonilla reconoció la trayectoria de la astronauta mexicana, resaltando su paso por la NASA y su histórico viaje al espacio, lo que la convierte en un orgullo nacional y en una figura que abre oportunidades para otras personas. “La doctora Katya Echazarreta es un ejemplo de cómo, con liderazgo, se puede abrir camino”, agregó.

Además, reiteró que en Chihuahua se impulsa una visión donde el talento no tiene género, promoviendo iniciativas como la Universidad de las Mujeres para generar mayores oportunidades.

Por su parte, Katya Echazarreta compartió su historia de vida, relatando cómo desde los siete años soñó con viajar al espacio, enfrentando escepticismo y obstáculos a lo largo de su camino.

Destacó el papel fundamental del apoyo de su madre, quien la impulsó a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles, como cuando su familia atravesó una crisis económica que la llevó a trabajar múltiples empleos mientras continuaba con sus estudios.

La astronauta también habló sobre los retos que enfrentó como mujer mexicana en el ámbito de la ingeniería, donde la desigualdad y los prejuicios eran constantes. Sin embargo, resaltó la importancia de la perseverancia y de tomar decisiones firmes en cada etapa de su vida, lo que la llevó a integrarse a la NASA y participar en proyectos de gran relevancia como la misión Europa Clipper.

Finalmente, compartió su experiencia al viajar al espacio, describiéndola como un momento que transformó su visión de vida. Aseguró que su verdadera misión no era solo llegar al espacio, sino regresar a México para generar oportunidades para las nuevas generaciones: “Mi misión es que no sea la primera, ni la única, ni la última”, afirmó.

Esta ponencia fue posible gracias al Instituto Municipal de las Mujeres, la asociación Cooperación Educativa y McDonalds, empresa que por cierto la joven astronauta trabajó por primera vez para apoyar a su mamá y costear sus estudios.