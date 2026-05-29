Detienen en la San Jorge a pareja con porciones de aparente droga

Durante un recorrido de vigilancia y seguridad preventiva efectuado por agentes municipales en la colonia San Jorge, la tarde del jueves se logró la detención de una pareja en posesión de supuestas sustancias tóxicas que les fueron aseguradas luego de hacerles una revisión ordinaria.

Inicialmente agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas, GOM, acudieron para hacer la revisión en la azotea de una vivienda ubicada en las calles Secretaría de Hacienda y Secretaría de Turismo, donde habían reportado a un hombre que caminaba por los techos y al momento de acercarse lo observaron bajar por la barda de una casa ajena.

Al momento fue entrevistado y tras una revisión, los policías le encontraron entre su ropa una bolsa con una porción de hierba verde y seca de apariencia similar a la marihuana, la cual le fue asegurada como evidencia para hacer la detención.

Cuando estaba siendo detenido, de una casa salió una mujer para reclamar a los municipales y tratar de impedir que lo abordaran a una patrulla. Al momento de llamarle la atención y revisarla, le encontraron una cantidad de supuesto cristal equivalente a cerca de 20 porciones.

En ese sentido, Jorge Alberto J. Ch. y Laura Grissel O. C., de 47 y 36 años de edad, fueron trasladados a la comandancia de Policía y una vez efectuado su registro y revisión física, se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, conforme a procedimiento legal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.