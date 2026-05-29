A un año de la elección, Bonilla aventaja en preferencias rumbo a la gubernatura

Una encuesta publicada por la firma SRC Statistical Research Corporation coloca al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, como el perfil con mayor competitividad rumbo a la elección por la gubernatura de 2027, al considerar la posible suma de fuerzas opositoras en la entidad.

De acuerdo con el ejercicio difundido el 27 de mayo, Cruz Pérez Cuéllar aparece con 35.2 por ciento de intención de voto bajo la alianza Morena-PT-Verde, mientras que Marco Bonilla registra 30.6 por ciento representando al PAN.

Sin embargo, al sumar el 7.2 por ciento atribuido al priista Tony Meléndez quien hasta el momento no ha manifestado una aspiración formal a la gubernatura el bloque conformado por PAN y aliados alcanzaría 37.8 por ciento de las preferencias, colocándose dos puntos por encima de la coalición encabezada por Morena.

En el mismo sondeo, Alfredo Lozoya obtuvo 5.3 por ciento, mientras que 11 por ciento de las personas consultadas respondió que aún no sabe por quién votaría y 10.7 por ciento mencionó otras opciones.

El escenario ocurre en medio de un contexto nacional complejo para Morena y la llamada Cuarta Transformación, tras recientes controversias y señalamientos públicos relacionados con presuntos vínculos de gobernadores y actores políticos con grupos del crimen organizado, situaciones que han generado debate público y desgaste mediático para el movimiento oficialista.

A poco más de un año del arranque formal del proceso electoral, el panorama en Chihuahua comienza a perfilar una contienda cerrada, donde las posibles alianzas partidistas podrían ser determinantes en la definición de la gubernatura.