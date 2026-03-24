Demos más herramientas al ciudadano para poder cumplir sus responsabilidades: Jorge Soto.

Propone legislador que Vialidad notifique vía electrónica vencimiento de licencias de conducir.

Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de prevenir sanciones y facilitar el cumplimiento de trámites, el diputado del PAN, Jorge Soto Prieto, presentó una iniciativa para que la autoridad notifique a las personas conductoras sobre el vencimiento de su licencia con al menos 30 días de anticipación. La propuesta plantea adicionar un artículo a la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua.

El legislador explicó que actualmente muchas personas no cuentan con recordatorios oportunos, lo que provoca que circulen con licencias vencidas sin intención de incumplir la ley, exponiéndose a multas y otras sanciones administrativas. Señaló que, aunque existen sistemas de citas que han mejorado la atención, también requieren que la ciudadanía planee con anticipación sus trámites.

Soto Prieto detalló que la iniciativa establece que las notificaciones se realicen por medios electrónicos, como mensajes de texto o correo electrónico, con base en la información proporcionada por cada usuario al momento de tramitar su licencia. “No se trata de quitarle responsabilidad al ciudadano, sino de darle una herramienta para que pueda cumplir a tiempo y evitar sanciones innecesarias”, indicó el diputado.

El diputado agregó que esta medida busca mejorar la organización de los servicios, reducir filas de último momento y fortalecer la cultura de la legalidad, sin generar nuevas cargas presupuestales para la autoridad. Asimismo, destacó que la propuesta se alinea con la modernización administrativa y el uso de herramientas digitales para mejorar la atención a la ciudadanía.