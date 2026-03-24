Solicitan investigación en trámites de cambio de propietario vehicular en Ciudad Juárez.

Integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, solicitó al titular de Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez, Raúl García Ruíz, inicie de manera inmediata una investigación interna en los trámites de cambio de propietario vehicular por posibles actos de corrupción.

Este punto de acuerdo, fue presentado por la diputada Antonieta Pérez Reyes de MORENA, quien detalló que es preciso que se revise y auditen los procedimientos de validación de facturas y con ello, se garantice que se cotejen correctamente con los registros oficiales y sistemas disponibles.

Dijo que se debe de identificar y sancionar a los servidores públicos que sugieran o faciliten prácticas irregulares, como lo es la simulación de operaciones mediante facturación “falsa”; que se implementen mecanismos de control más estrictos para evitar que vehículos robados sean registrados a nombre de terceros mediante documentación apócrifa.

Recalcó que se debe de informar al Congreso del Estado sobre las acciones emprendidas, los resultados de la investigación y las medidas correctivas implementadas.

Refirió que en un proceso realizado dentro de Recaudación de Rentas de la ciudad fronteriza: “se me sugirió evadir el pago completo del trámite mediante la obtención de “alguna” factura a mi nombre, con el propósito de simular operaciones de compraventa y pagar únicamente conceptos menores como la revalidación vehicular”.

Además, reiteró que estas prácticas, pueden mostrar posibles cobros excesivos que incentivan la evasión, la simulación de operaciones mediante facturas falsas, la posible colusión entre particulares y servidores públicos, riesgo patrimonial para los ciudadanos legítimos propietarios y el debilitamiento de la confianza en las instituciones.

Consideró que es una obligación del Estado, el que se garantice que los trámites administrativos se realicen bajo principios de legalidad, transparencia, eficacia y honradez, conforme al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.