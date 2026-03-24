Inicia Operativo Semana Santa 2026

El Alcalde Marco Bonilla dio el banderazo inicial para el Operativo especial de Semana Santa, en donde las y los elementos de Seguridad Pública y el H. Cuerpo de Bomberos y Rescate, en conjunto con los Municipios de Aquiles Serdán y Aldama, trabajarán para vigilar sus comunidades.

Estas acciones como método preventivo y evitar eventos delictivos que afecten la integridad y el patrimonio de las y los chihuahuenses, ya que en estas fechas aumenta el número de visitantes a la ciudad y hay quienes salen a vacacionar.

Darán a conocer la estrategia de seguridad que será implementada del 28 de marzo al 12 de abril, donde informarán la cantidad de elementos que se dispondrán para este motivo, sin descuidar la seguridad cotidiana en las calles de la ciudad.