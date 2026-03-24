Explosión en taquería fue provocada por tanque de gas caduco

El coordinador de Protección Civil Municipal, Iván Rivera, confirmó que la explosión registrada en la taquería “El Navegante” fue causada por la acumulación de gas derivada de una fuga en un tanque estacionario que se encontraba caduco.

El funcionario explicó que el cilindro, además de estar vencido, no contaba con mantenimiento adecuado, ya que no presentaba evidencia de revisión ni cambio de válvulas, lo que favoreció la fuga y posterior acumulación del combustible.

Detalló que, tras el estallido, el tanque fue proyectado hacia el exterior del establecimiento, alcanzando la vía pública sobre la avenida Dostoyevsky, lo que reflejó la magnitud del siniestro.

Como resultado del incidente, al menos cinco establecimientos cercanos sufrieron daños, principalmente en cristales, mientras que un local contiguo presentó afectaciones estructurales severas, incluso con colapso total.

Protección Civil reiteró el llamado a los propietarios de negocios a verificar periódicamente el estado y vigencia de sus instalaciones de gas.