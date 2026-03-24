Tragedia en Punta Oriente: muere joven de 26 años tras incendio en vivienda

Un joven de 26 años perdió la vida de manera trágica al quedar calcinado tras el incendio de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Punta La Boquilla y avenida Central, en la colonia Punta Oriente, en los límites de la capital con el municipio de Aquiles Serdán.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar tras recibir el aviso de un incendio en una vivienda. Al arribar, comenzaron con las labores para sofocar el fuego, el cual consumía gran parte del inmueble.

Fue durante las maniobras de los tragahumo que localizaron en el interior el cuerpo sin vida de una persona, mismo que se encontraba completamente calcinado.

La zona fue acordonada por autoridades para permitir el trabajo del personal de la Fiscalía, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y del inicio de las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han determinado las causas que originaron el incendio, por lo que serán las autoridades competentes quienes esclarezcan cómo ocurrieron los hechos.