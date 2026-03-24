Disfruta de conciertos del Festival Internacional de Guitarra esta semana

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a las actividades que continúan dentro del Festival Internacional & Concurso de Guitarra de Chihuahua, el cual reúne a guitarristas de talla internacional en una programación que se extenderá hasta el 27 de marzo.

Este festival forma parte de las acciones impulsadas por el alcalde Marco Bonilla para fortalecer la vida cultural de la ciudad con eventos accesibles y de calidad para toda la familia.

Durante los próximos días el festival continuará con la participación de destacados guitarristas provenientes de México, Europa y América Latina, quienes ofrecerán conciertos, conferencias y clases magistrales en sedes como el Teatro de la Ciudad, la Mediateca Municipal, el Conservatorio de Música de Chihuahua y la Universidad La Salle.Programa general*Martes 24 de marzo

• 9:00 hrs: Concurso juvenil de guitarra “Cleofas Villegas”.

• 12:00 hrs: Concurso nacional de composición.

• 15:00 – 18:00 hrs: Clase magistral con Joaquín Clerch.• 18:00 hrs: Conferencia sobre Cleofas Villegas.• 20:00 hrs: Concierto de gala con Pavel Steidl.

Miércoles 25 de marzo

• 9:30 – 12:30 hrs: Clase magistral con Arturo Vera.• 12:00 hrs: Final del Concurso Internacional.• 15:00 – 18:00 hrs: Clase magistral con Juan Carlos Chacón e Isolda Henríquez.

• 20:00 hrs: Concierto de gala Cuerdas del Norte.• 20:00 hrs: Concierto en Ciudad Delicias.*Jueves 26 de marzo

• 11:00 – 14:00 hrs: Clase magistral con Samir Belkacemi.• 15:00 – 18:00 hrs: Clase magistral con Pavel Steidl.• 20:00 hrs: Concierto de gala Songs of New Orleans.

• 20:00 hrs: Concierto en Ciudad Cuauhtémoc.*Viernes 27 de marzo*• 9:30 – 12:30 hrs: Clase magistral con Javier Olondo.• 17:00 hrs: Ceremonia de premiación.• 19:00 hrs: Concierto de clausura con la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua.

El Gobierno Municipal a asistir a las actividades restantes del festival y a consultar la programación completa en las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua, para disfrutar en familia de este importante encuentro que fortalece la oferta cultural de la ciudad y consolida a Chihuahua como un referente en la música de guitarra.