“Chicanada” retrasa audiencia del caso Mápula por décimo novena ocasión

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, informó que la audiencia constitucional del caso Mápula, programada para este martes en el Primer Juzgado de Distrito, fue nuevamente diferida, lo que calificó como una “chicanada” para retrasar el proceso.

El funcionario explicó que, de acuerdo con el equipo jurídico del Municipio, la suspensión se debió a que la parte quejosa presentó nuevas pruebas testimoniales de expertos en materia ambiental e hidrológica, las cuales deberán ser analizadas por la jueza para determinar si se admiten o se desechan dentro del juicio.

Además, indicó que también se solicitó la realización de una inspección ocular en el sitio, pese a que dicha diligencia ya se había efectuado previamente durante el procedimiento incidental del expediente.

“Esto evidencia una intención de ganar tiempo y dilatar la resolución del caso”, expresó Fuentes, al considerar innecesarias las nuevas solicitudes presentadas por la parte promovente.