Presenta JMAS Chihuahua programa de Subsidio de Tinacos 2026

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Chihuahua dio a conocer los requisitos para participar en el programa de Subsidio de Tinacos 2026, mediante el cual se ofrecerán tinacos con capacidad de 750 litros a un costo de 800 pesos.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, dijo que es fundamental que las familias estén preparadas ante las altas temperaturas que se presentan en la ciudad y este programa facilita el acceso a sistemas de almacenamiento de agua a bajo costo.

Explicó que este tipo de depósitos superan los 3 mil 300 pesos, por lo que el subsidio representa un ahorro importante para las familias.Los usuarios con contrato vigente y sin adeudo podrán adquirirlos hasta en 6 mensualidades con cargo a su recibo.

En caso de no contar con contrato o tener adeudo, el pago deberá realizarse de contado.El funcionario explicó que el programa está dirigido a personas que no cuenten con uno o el que tienen se encuentre en malas condiciones.

Para participar los interesados deben llenar una solicitud vía WhatsApp al (614) 295-79-29, descargar el formato en la página web https://www.jmaschih.gob.mx/tinacos o acudir a cualquier sucursal de la JMAS.

Falomir destacó que, en lo que va de la administración, se han entregado cerca de 7 mil tinacos a familias chihuahuenses, cada uno incluye tapa roscada, válvula de llenado con flotador, multiconector con válvula de esfera y tuerca unión.Otros requisitos son:

• Que el agua sea utilizada exclusivamente para uso doméstico

• Presentar identificación oficial vigente (INE) que coincida con el domicilio

• El beneficiario deberá encargarse de la transportación e instalación El lugar, fecha y horario de entrega serán notificados directamente a los beneficiarios.