Entrega Bonilla apoyos alimentarios a adultos mayores y rehabilita CEDEFAM Dale

El alcalde Marco Bonilla inició la entrega del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), mediante el cual se proyecta beneficiar a 7 mil 265 personas adultas mayores durante 2026.

Como parte de este programa, las y los beneficiarios recibirán un paquete alimentario mensual durante 10 meses, el cual podrán recoger en el centro comunitario que registraron como punto de entrega.Además del apoyo alimentario, en los espacios de recolección se ofrecerán servicios de salud preventiva, como toma de glucosa y presión arterial, así como orientación y apoyo para realizar distintas gestiones.

Las mejoras permitirán contar con instalaciones más amplias y funcionales para las familias del sector. Entre los nuevos espacios destaca un comedor comunitario, así como la remodelación del auditorio, que servirá para el desarrollo de actividades formativas, culturales y comunitarias.

Asimismo, se habilitaron espacios destinados a la atención médica integral, con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado de la salud familiar.

El centro también incorporó un Módulo de Impulso a la Economía Familiar (MIFAM), desde el cual se brindará capacitación, herramientas y acompañamiento a personas que buscan iniciar o fortalecer un emprendimiento, apostando por la autonomía económica como base del bienestar familiar.

Estas nuevas áreas se suman a las actividades deportivas, culturales y talleres que ya se realizaban en el centro comunitario