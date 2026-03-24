Atacan esta madrugada casetas del Residencial Leones; no reportan lesionados

La madrugada de este martes sujetos desconocidos lanzaron “bombas molotov” contra casetas de vigilancia del fraccionamiento Residencial Leones, generando movilización policiaca.

De acuerdo con reportes oficiales, el ataque habría ocurrido alrededor de las 3:00 a.m., aunque fue hasta después de las 7:00 cuando la Policía Municipal recibió el aviso. En el lugar, personal de seguridad privada informó que los agresores arribaron en un vehículo rojo y arrojaron al menos dos botellas con líquido inflamable, tipo bomba Molotov.

A pesar del riesgo, los artefactos no detonaron ni provocaron incendio, por lo que no se registraron daños materiales ni personas lesionadas.

Elementos municipales y estatales realizaron un operativo en la zona y comenzaron la recolección de evidencias. Autoridades solicitarán grabaciones de cámaras de vigilancia para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.