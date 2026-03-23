Se reunirá Municipio con ejidatarios por obras del puente en carretera a Aldama

El secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, informó que las obras del puente ubicado en el cruce de la carretera a Aldama y Fuerza Aérea se encuentran momentáneamente detenidas, luego de que alrededor de 80 ejidatarios de Tabalaopa se instalaran en el lugar para bloquear los trabajos.

De acuerdo con el funcionario, la manifestación inició alrededor de las 8:00 de la mañana, cuando los ejidatarios ingresaron al área de construcción para exigir una respuesta por la ocupación de aproximadamente 20 mil metros cuadrados de terreno.

Los inconformes realizaron la protesta para solicitar un recurso económico, al considerar que la obra que inició meses atrás ha afectado sus tierras.

Fuentes explicó que, hasta el momento, no se ha identificado oficialmente una afectación directa, ya que la construcción se desarrolla en áreas consideradas de uso común dentro del Plan de Desarrollo Urbano, específicamente en zonas destinadas a vialidades.

El secretario del Ayuntamiento señaló que el Gobierno Municipal sostendrá una reunión con los ejidatarios la tarde de este lunes, con el objetivo de escuchar sus planteamientos y buscar una solución al conflicto.

Al ser cuestionado sobre si la manifestación pudiera tener tintes políticos, el funcionario prefirió no emitir una opinión por ahora y esperar al resultado del encuentro programado con los inconformes.