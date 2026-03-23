Concluye alcalde Marco Bonilla Festival de las Familias Felices con espectáculo circense

El alcalde Marco Bonilla encabezó el cierre del Festival de Familias Felices 2026, que culminó con una presentación circense que llenó de alegría a niñas, niños y adultos en el Polideportivo Luis H. Álvarez.

Durante su mensaje, el edil agradeció la participación de las familias chihuahuenses y destacó que este festival fue diseñado como un espacio para fortalecer los lazos familiares, fomentar la convivencia y promover el tiempo de calidad entre seres queridos.

“Antes de ser presidente municipal, soy padre, soy hijo, soy esposo, y sé lo valioso que es estar con la familia. Este festival es para eso: para convivir, para reír y para reconectar”, expresó el alcalde.

Marco Bonilla reconoció el trabajo del DIF Municipal, encabezado por su presidenta Karina Olivas, así como de las dependencias municipales y estatales que colaboraron en la organización, logrando ofrecer actividades recreativas y culturales para todas las edades.

Asimismo, agradeció el respaldo de organismos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cuya aportación contribuirá a la construcción de un refugio para niñas y adolescentes víctimas de violencia.

El alcalde reiteró que las familias son el eje central de su administración, por lo que se continuará impulsando políticas públicas y espacios que promuevan su bienestar.

“En Chihuahua tenemos claro que las familias van primero, y vamos a seguir trabajando para que cuenten con espacios dignos donde convivir y crecer juntas”, finalizó.