Detiene policía Municipal a 219 en personas por delitos y faltas administrativas

Durante el fin de semana la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvo a 219 personas por la comisión de diversos delitos, así como faltas administrativas en diversas zonas de la ciudad, gracias a los recorridos especiales y patrullajes tanto de los elementos del turno ordinario y de grupos especiales.

Desde la noche del viernes y hasta la madrugada de este lunes se contabilizaron 28 detenidos por delitos como, posesión de vehículo con reporte de robo, daños, violencia familiar, portación de arma de fuego, delitos contra la salud, entre otros y 191 personas por la comisión de faltas administrativas.

Cabe destacar que las personas detenidas por la comisión de delitos fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República según el caso, mientras que las personas detenidas por faltas administrativas fueron ingresados en los Centros de Detención zona sur y norte en donde los jueces cívicos impusieron la sanción correspondiente.

Estas acciones forman parte del trabajo que realiza la corporación municipal para ofrecer a la ciudadanía entornos más seguros con patrullajes ordinarios, así como operativos especiales en todas las zonas de la ciudad capital.