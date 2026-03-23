Captura SSPE a 52 generadores de violencia en la última semana

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, como parte de los resultados obtenidos durante la semana, se logró la detención de 52 generadores de violencia, además del aseguramiento de 14 armas de fuego, 5 mil 219 municiones, 76 cargadores y un artefacto explosivo.

En el combate al narcomenudeo, se aseguraron 195 dosis de cristal, 7.5 kilogramos de marihuana —equivalentes a más de 3 mil dosis— y 50 dosis de heroína, generando una afectación económica estimada en 83 mil 488 pesos para los grupos delictivos.

Entre los resultados destaca el aseguramiento de 9 armas de fuego entre ellas un barret y más de 900 cartuchos útiles, esto en el municipio de Nonoava, en la región de San Francisco de Borjas.

Asimismo se llevó a cabo la detención de Bryan Adrián S.A de 30 años y Vianey Esmeralda H. G., de 23 años, padres del menor localizado sin vida el pasado 10 de marzo en la zona conocida como Los Kilómetros.

La SSPE, bajo el liderazgo de Gilberto Loya, reitera que estos resultados son producto de una estrategia integral basada en inteligencia, coordinación interinstitucional y el uso de herramientas tecnológicas como la Plataforma Centinela, reafirmando su compromiso de continuar trabajando para garantizar la paz y la seguridad de las y los chihuahuenses.