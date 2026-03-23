Calor esta semana, continúan máximas de 35°C en la Capital

Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que para esta semana se esperan altas temperaturas, con máximas de hasta 35°C, por lo que exhortan a cuidarse de las altas temperaturas para evitar afecciones a la salud.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes, se pronostica una temperatura máxima de 32°C y mínima de 13°C, con cielo parcialmente nublado.

Asimismo, para este martes, el ambiente se espera sea más caluroso, alcanzando una máxima de 34°C y mínima de 16°C, con cielo soleado y condiciones similares de viento.

Para el miércoles y jueves, se prevén las temperaturas más elevadas de la semana, con máximas de hasta 35°C y mínimas entre los 16 y 17°C, manteniéndose el cielo despejado y sin probabilidad de lluvia.

Finalmente, para este viernes, se espera una ligera disminución en la temperatura, con una máxima de 33°C y mínima de 12°C.

Ante estas condiciones, se recomienda a la ciudadanía mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor intensidad y tomar precauciones ante las rachas de viento, especialmente al conducir o al realizar actividades al aire libre. Además, de comunicarse a la línea 9-1-1 para cualquier emergencia.