Mejoran imagen urbana con Mega Operativo de Limpieza en el de la Juventud

Con el objetivo de ofrecer vialidades más limpias, seguras y dignas para las y los capitalinos, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realizó un Mega Operativo de Limpieza en el Periférico de la Juventud, en beneficio de conductores que transitan diariamente por esta zona.

En estas labores participaron 18 cuadrillas conformadas por aproximadamente 90 empleados, quienes trabajaron de manera continua desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, atendiendo esta importante vialidad con compromiso y dedicación.

Gracias a estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda que sí cumple con el mantenimiento de vialidades y espacios públicos limpios y dignos para todas y todos los chihuahuenses, contribuyendo a una mejor calidad de vida.

Este tipo de trabajos forman parte de las prioridades impulsadas por el alcalde Marco Bonilla, quien ha destacado la importancia de mantener una ciudad ordenada y en buenas condiciones para sus habitantes.

Durante el operativo se atendieron más de 14 kilómetros de camellones centrales y laterales, desde la Ortiz Mena hasta el Circuito Universitario, donde las cuadrillas realizaron limpieza general, corte de maleza, así como el retiro de arbolado y arbustos secos en distintos puntos.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones continuarán llevándose a cabo en diferentes vialidades y avenidas de la ciudad, con el objetivo de seguir fortaleciendo la imagen urbana de Chihuahua Capital.

Cabe resaltar que las y los trabajadores, con güiro, escoba, maquinaria pesada y, sobre todo, con el ánimo bien puesto, realizan diariamente estas labores en beneficio de todas y todos los chihuahuenses.