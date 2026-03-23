Respalda Maru Campos apertura del PAN a ciudadanía

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó su respaldo a la decisión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional de abrir las candidaturas a la ciudadanía, al considerar que esta medida permitirá atender de mejor manera las necesidades de la población.

A su llegada a Palacio de Gobierno, la mandataria calificó como positivo el nuevo esquema, al señalar que facilitará que las demandas sociales sean escuchadas y llevadas a la acción por los actores políticos.

Campos Galván subrayó que esta apertura representa una oportunidad para que los ciudadanos participen de forma directa en la vida pública, encabezando proyectos que busquen resolver problemáticas reales.

Reconoció que existen reclamos legítimos hacia la clase política, por lo que consideró fundamental que la sociedad civil tenga mayor protagonismo en la toma de decisiones y en la construcción de soluciones.

En otro tema, la titular del Ejecutivo estatal confirmó que está al tanto de las aspiraciones políticas de funcionarios de primer nivel dentro de su administración, luego de que el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, manifestara su interés en participar en el próximo proceso electoral.

La gobernadora indicó que existe comunicación interna sobre estos movimientos, aunque evitó abundar en detalles sobre posibles definiciones dentro de su gabinete.