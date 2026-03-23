Reventón de llanta provoca fuerte accidente rumbo a Creel; hay cinco lesionados, entre ellos un menor

Un aparatoso accidente registrado en la salida de Bocoyna con dirección a Creel dejó como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona serrana.

De acuerdo con la información actualizada, los heridos fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica en Creel, donde se reportan fuera de peligro hasta el momento, pese a lo fuerte del percance.

El incidente ocurrió hace unos minutos y, según los primeros reportes, todo se habría originado por el reventón de un neumático, lo que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, derivando en el accidente.

Elementos de seguridad y auxilio acudieron rápidamente al lugar para brindar apoyo a las víctimas, así como para asegurar el área y evitar otro percance.

Autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, especialmente en zonas serranas donde las condiciones del camino pueden representar un riesgo adicional.