Celebra el día mundial del teatro con dos obras reconocidas gratis en el Teatro de la Ciudad

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a celebrar el Día Mundial del Teatro con la presentación de dos destacadas obras escénicas que se ofrecerán sin costo para el público, con el objetivo de acercar espectáculos de calidad a las familias chihuahuenses y fomentar el acceso a la cultura.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar programas culturales incluyentes y accesibles, que permitan disfrutar de propuestas artísticas de nivel nacional e internacional, fortaleciendo los espacios culturales de la ciudad y promoviendo el gusto por las artes escénicas.

La primera puesta en escena será “Desde Cero”, un musical completamente improvisado donde actores, músicos y especialistas en improvisación crean en el momento una historia a partir de las ideas del público, construyendo canciones, escenas y coreografías en vivo. La presentación será el sábado 28 de marzo a las 5:00 de la tarde.

La segunda obra es “Asesinato para Dos”, una comedia musical llena de misterio que rinde homenaje a las novelas policiacas, combinando música en vivo, humor e intriga en una puesta en escena que ha tenido presentaciones internacionales en Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Esta obra se presentará el sábado 28 de marzo a las 8:30 de la noche y el domingo 29 de marzo a las 5:00 de la tarde.

Los boletos serán gratuitos y la entrega inicia hoy en la taquilla del Teatro de la Ciudad, de lunes a viernes en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., con un límite de dos boletos por persona, hasta agotar existencias.

El Gobierno Municipal invita a toda la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad y celebrar el Día Mundial del Teatro asistiendo a estas funciones especiales, pensadas para disfrutar en familia y fortalecer la vida cultural de Chihuahua Capital. Para más información se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.