Garantiza Estado cuidado infantil con vigilancia y monitoreo continuo

El Gobierno del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil (Ichdii) garantiza que las estancias infantiles con licencia de funcionamiento, cuenten con sistemas de circuito cerrado para su vigilancia y monitoreo continuo.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, dijo que esta medida permite a las madres y padres de familia tener certeza de que, mientras trabajan, sus hijas e hijos permanecen en espacios regulados, con personal capacitado y supervisión constante.

La instalación de estos sistemas permite una supervisión permanente de las actividades dentro de las estancias infantiles, mejora los protocolos de seguridad, facilita la detección oportuna de situaciones de riesgo y aporta mayor transparencia en la atención.

Añadió que el Ichdii verifica periódicamente el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia, así como el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y calidad en el servicio.

El funcionario invitó a las personas responsables de espacios de cuidado infantil en el estado que no cuentan con su licencia de funcionamiento vigente, a acercarse a cualquiera de las oficinas del Ichdii para realizar el trámite correspondiente.

Para mayor información y atención, acudir a las sedes de la dependencia, en la Zona Norte, en calle Abraham Lincoln #1320 (Pueblito Mexicano), telefóno 656 629 3300, extensión 55183, en Ciudad Juárez.

En las oficinas de la Zona Centro que se ubican en calle 1 de Mayo #1802, colonia Pacífico, teléfono 614 414 8041, en la capital.

En la Zona Sur se encuentran en periférico Sierra Tarahumara, colonia Obrera, teléfono 614 109 5666, en la ciudad de Guachochi.