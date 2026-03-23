Tarimera incendiada contaba con permisos; investigan causas del siniestro: Bonilla

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, aseguró que la tarimera afectada por un megaincendio registrado al norte de la ciudad contaba con todos los permisos necesarios para su operación, al tiempo que informó que ya se lleva a cabo una investigación para determinar las causas del siniestro

El alcalde explicó que actualmente el Heroico Cuerpo de Bomberos realiza un análisis exhaustivo, aplicando diversos exámenes periciales con el objetivo de establecer cuál de las hipótesis es la más probable.

“Actualmente, el Heroico Cuerpo de Bomberos realiza un proceso de investigación exhaustivo, aplicando todos los exámenes periciales para determinar cuál de las hipótesis es la más probable”, señaló.

Bonilla recordó que el área donde se ubica la tarimera ha sido históricamente de carácter industrial, destacando la presencia de complejos como el Parque Impulso, por lo que la planta operaba conforme a la compatibilidad del uso de suelo vigente.

Finalmente, el edil reiteró que el Gobierno Municipal mantiene vigilancia permanente para garantizar la seguridad de la población, además de que dará seguimiento puntual a los avances de la investigación hasta esclarecer las causas del incendio