Nuestra única alianza es con la ciudadanía; anuncia PAN apertura a candidaturas ciudadanas

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, respaldó el anuncio de la dirigencia nacional sobre la apertura total de Acción Nacional a candidaturas ciudadanas rumbo al proceso electoral de 2027, e hizo un llamado a las y los chihuahuenses a participar y proponer perfiles.

En conferencia de prensa, Daniela Álvarez señaló que esta decisión, anunciada el fin de semana por la dirigencia nacional, en voz de Jorge Romero, marca un cambio de fondo en la vida interna del partido, y adelantó que, para este proceso electoral, no se contemplan elecciones internas.

“El PAN abre las puertas a todas las ciudadanas y ciudadanos de bien que quieran participar. No hay nada para nadie; quien tenga respaldo ciudadano y trayectoria, podrá competir”, afirmó la Presidenta Estatal.

Explicó que el proceso incluirá mecanismos como encuestas, entrevistas y revisión de perfiles, a fin de garantizar que quienes aspiren cumplan con criterios éticos y no tengan vínculos con actividades ilícitas. Asimismo, indicó que en Chihuahua se analiza la posibilidad de elecciones abiertas para definir candidaturas clave, como la gubernatura y algunas presidencias municipales.

“Nuestra única alianza es con la ciudadanía”, subrayó Daniela Álvarez al descartar acuerdos electorales con otras fuerzas políticas.

Por su parte, la diputada Rocío González destacó que esta apertura representa una oportunidad real para que liderazgos ciudadanos participen en política desde el PAN.

Señaló que el modelo de selección será mixto, con filtros claros que privilegien perfiles con respaldo social y compromiso con causas como la seguridad, la salud, la familia y las libertades.

En tanto, la diputada Manque Granados se asumió como ejemplo de esta apertura, al recordar que inició su trayectoria política desde la ciudadanía antes de integrarse al partido.

“El PAN será el canal para que la ciudadanía exprese lo que siente, lo que necesita y también pueda tomar decisiones desde el poder”, destacó la legisladora federal.

Agregó que diversos sectores como productores, jóvenes, profesionistas y empresarios, han mostrado interés en participar, fortaleciendo al PAN como una vía para representar causas reales.

Finalmente, Daniela Álvarez reiteró el llamado a la ciudadanía a registrarse en la nueva aplicación del PAN o a proponer perfiles que puedan abanderar la defensa de Chihuahua rumbo a 2027.