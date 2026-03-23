Firma Municipio convenio con Cáritas para fortalecer la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad

Con el objetivo de ampliar las redes de apoyo y brindar atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), firmó un convenio de colaboración con Cáritas.

Este acuerdo permitirá utilizar las instalaciones de Cáritas, como espacio para la impartición de cursos y actividades formativas, acercando herramientas que fortalezcan el desarrollo personal, social y económico de las mujeres beneficiarias.

Además, mediante esta alianza se brindará atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad, a través de donaciones, asesoría, orientación y acompañamiento, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y generar oportunidades para ellas.

Durante la firma del convenio, se destacó la importancia de trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, sumando esfuerzos para atender de manera más cercana y humana a quienes más lo necesitan.

Con esta colaboración, el Gobierno Municipal y Cáritas reafirman su compromiso de seguir construyendo una red solidaria que promueva la dignidad, el apoyo comunitario y el acceso a servicios que impulsen a las mujeres a salir adelante.

Para más información puedes acudir al Instituto Municipal de las Mujeres ubicadas en el cuarto piso del Edificio Libertad de la Zona Centro, o llama al 072, extensión 2604 de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.