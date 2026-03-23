Atiende Gobierno Municipal manifestación de ejidatarios y privilegia el diálogo

El Gobierno Municipal de Chihuahua informa que, por instrucciones del alcalde Marco Bonilla, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes, acompañado de una comitiva de la administración municipal, acudió este día a atender de manera directa a los manifestantes del ejido Tabalaopa, quienes se encontraban en la obra en construcción del paso superior de carretera Chihuahua Aldama y avenida Fuerza Aérea Mexicana.

En dicha reunión el Secretario puntualizó que, si bien se respeta el derecho a la manifestación, no es viable legalmente el cierre de una obra de infraestructura pública en proceso, como lo es el puente que actualmente se construye en la zona, mismo que beneficiará a más de 200 mil chihuahuenses, incluyendo a las familias del ejido Tabalaopa.

Tras el diálogo sostenido en el lugar, se logró dar por concluida la manifestación de manera pacífica, privilegiando en todo momento el respeto, la atención directa y la disposición institucional para escuchar las inquietudes de los ejidatarios.

Durante la atención, el secretario del Ayuntamiento señaló que la naturaleza de este tipo de situaciones implica procesos que requieren tiempo, análisis y seguimiento, reiterando que el Gobierno Municipal ha acompañado en todo momento a las y los ejidatarios en sus planteamientos.

Asimismo, se acordó dar continuidad a las mesas de trabajo, con el objetivo de avanzar en la construcción de acuerdos y posibles convenios que permitan atender las solicitudes relacionadas con afectaciones derivadas de obras de infraestructura de años anteriores.

El secretario reiteró la total disposición del Gobierno Municipal para encontrar soluciones conforme a derecho, atendiendo los planteamientos de los ejidatarios, siempre dentro del marco legal correspondiente.

De igual forma, puntualizó que, si bien se respeta el derecho a la manifestación, no es viable legalmente el cierre de una obra de infraestructura pública en proceso, como lo es el puente que actualmente se construye en la zona, mismo que beneficiará a más de 200 mil chihuahuenses, incluyendo a las familias del ejido Tabalaopa.

En este sentido, se hizo un llamado a mantener el diálogo por la vía pacífica, como se ha venido desarrollando, privilegiando el entendimiento y la construcción de soluciones.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de escuchar, atender y dar seguimiento a las demandas ciudadanas, trabajando con responsabilidad para lograr acuerdos que beneficien a la comunidad en su conjunto.