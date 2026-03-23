Inaugura Marco Bonilla Congreso Nacional de Ciencias Sociales

El alcalde Marco Bonilla encabezó la inauguración del Décimo Congreso Nacional de Ciencias Sociales, uno de los encuentros académicos más relevantes del país en esta materia, que tiene como sede la ciudad de Chihuahua, particularmente la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), en coordinación con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales.

Del 23 al 27 de marzo, Chihuahua Capital se convierte en punto de encuentro para investigadores, docentes, estudiantes y especialistas de México y del extranjero, quienes participarán en diversas actividades enfocadas en el análisis de los principales desafíos sociales contemporáneos.

Durante su mensaje, el Alcalde dio la bienvenida a las y los asistentes, destacando que Chihuahua los recibe con los brazos abiertos y que las Ciencias Sociales son fundamentales para comprender la realidad, identificar dónde estamos como sociedad y definir el rumbo a seguir.

Asimismo, señaló que este Congreso abordará temas de gran relevancia para el país y el estado, como los estudios agrarios, los procesos parlamentarios y electorales, la democracia, así como el impacto de los medios digitales, las redes sociales y la inteligencia artificial, entre otros.

Marco Bonilla subrayó la importancia del trabajo académico y de investigación para la toma de decisiones públicas, “necesitamos sus diagnósticos, sus propuestas y su visión crítica para enfrentar retos como la desigualdad, la violencia, la migración, el cambio climático y la crisis de confianza en nuestras instituciones. Por ello, es mi deseo que este Congreso no sea sólo un espacio de reflexión, sino también de construcción”, expresó.

Durante los cinco días de actividades, se desarrollarán más de 700 ponencias académicas distribuidas en alrededor de 120 mesas de trabajo, además de 10 conferencias magistrales, 15 paneles especializados, presentaciones de libros, actividades culturales y una feria editorial enfocada en las Ciencias Sociales.