T-MEC: Ebrard descarta catástrofe comercial

fuente: excelsior

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró este lunes que México se encuentra en una posición comercial mejor de lo que se anticipaba hace un año, cuando la incertidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el sistema multilateral de comercio dominaba el panorama. Lo dijo ante representantes de cámaras binacionales de comercio reunidas en un foro convocado por la embajada de India en México.

Ya arrancaron las conversaciones para renovar el T-MEC

Uno de los anuncios más relevantes fue que la semana pasada se celebró la primera ronda de conversaciones técnicas con Estados Unidos para la revisión del T-MEC, meses antes de lo que se esperaba. Ebrard fue directo: si Estados Unidos no quisiera renovar el tratado, simplemente no se sentaría a negociar.

“Si no quisieran renovar el tratado, ¿para qué hacemos conversaciones? Eso es una señal importante”, afirmó el secretario, quien añadió que en mayo México viajará a Canadá para continuar las negociaciones con el otro socio norteamericano. La renovación del T-MEC, dijo, es estratégica porque garantiza que ningún país tendrá mejores condiciones que México para exportar al mercado más grande del mundo.

El acuerdo con la Unión Europea, a punto de firmarse

Otro frente con buenas noticias: la negociación del acuerdo comercial modernizado con la Unión Europea ya concluyó y se espera que sea firmado a finales de mayo. Para Ebrard, esto abre nuevas oportunidades no solo para la industria mexicana, sino también para empresas medianas que nunca habían tenido acceso real al mercado europeo y que ahora podrán hacerlo.

Plan México: más contenido nacional, más inversión

En el centro de la estrategia económica está el Plan México, cuyo objetivo principal es aumentar el contenido nacional en sectores clave como el automotriz, donde actualmente el contenido regional promedia el 40% como resultado de la última revisión del T-MEC. La meta es que México no solo siga exportando, sino que lo haga con más valor producido dentro del país.

Ebrard reveló que la Secretaría de Economía ya trabaja con más de 2,000 proyectos de inversión vinculados al plan y que ese mismo lunes se reuniría con el gabinete económico para revisar cómo acelerar la llegada de inversión por proyectos. “Tenemos que lograr que invertir en México sea cada vez más simple”, afirmó.

México, sede de la APEC en 2028

En paralelo a los acuerdos con Occidente, Ebrard recordó que México será sede de la APEC en 2028, el foro económico que agrupa a los países de la Cuenca del Pacífico, incluyendo a Estados Unidos y China. Este año la delegación mexicana participará en la reunión en China, en lo que el secretario describió como parte de una estrategia para diversificar las relaciones comerciales sin abandonar a los socios tradicionales.

Una señal concreta de esa diversificación: empresas mineras mexicanas invertirán por primera vez en minas en Canadá, invirtiendo históricamente la dirección del flujo de capital entre ambos países.