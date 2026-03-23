Trump frenará ataques a centrales energéticas de Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomó este lunes 23 de marzo 9.94 por ciento, hasta los 88.47 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que pospondrá durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética iraní.

Los contratos de futuros del WTI restaban 9.76 dólares, después de que Trump anunciara “conversaciones productivas” entre Estados Unidos e Irán para la resolución de las hostilidades.

El precio de crudo brent se caía en las primeras horas de este lunes casi un 9 por ciento, hasta los 103 dólares por barril, es decir, hasta un 8.98 por ciento, según datos de Bloomberg.

No obstante, pocos minutos después de las 12 horas en Europa, el brent había llegado a bajar casi 17 por ciento, hasta tocar un mínimo en los 96 dólares por barril.

Los precios del petróleo reaccionaron así a la declaración de Donald Trump, publicada en su red social Truth, en la que asegura que Estados Unidos e Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones “muy positivas y productivas” sobre la resolución total del conflicto en Medio Oriente.

“En vista del tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y conversaciones en curso”, detalló Trump.

La semana pasada Teherán había advertido de que en caso de sufrir nuevos ataques contra su infraestructura energética su respuesta no iba a tener “contención” y dejó claro que la represalia llevada a cabo hasta ahora había utilizado solo “una fracción” de su capacidad.

Estados Unidos e Israel emprendieron el pasado 28 de febrero su ofensiva contra Irán, cuya represalia se ha extendido a aliados de ambos en la región.

El anuncio hecho por Trump provocó un giro en la cotización del petróleo que, en el caso del brent, había llegado a subir durante la mañana de este lunes hasta alcanzar un máximo en los 114.43 dólares.

Aunque después de las declaraciones de Trump se ha girado fuertemente a la baja, al igual que el petróleo de Texas (WTI), que cae hasta 9 por ciento antes de la apertura oficial del mercado en Estados Unidos.

Asimismo, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, que ha llegado a subir con fuerza durante la mañana, baja a esta hora el 6 por ciento, hasta los 56.19 euros por megavatio hora (MWh).